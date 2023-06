Spektakuläre Wende: Marcus Thuram wechselt zu Inter Mailand

Lange Zeit befand sich der AC Mailand im Werben um Marcus Thuram in der Pole Position. Nun die Überraschung: Der Stürmer wechselt zwar nach Mailand, aber zu Stadtrivale Inter.

In den vergangenen Wochen hatte vieles darauf hingedeutet, dass Marcus Thuram (25) ab der kommenden Saison das Trikot des AC Mailand überziehen wird. Denkste. Gemäss Fabrizio Romano hat sich Inter Mailand mit Thuram mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der Stürmer, dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach ausläuft und nicht verlängert wird, soll künftig sechs bis 6,5 Millionen Euro netto verdienen. An diesem Wochenende sollen die Unterschriften gesetzt werden. Zusätzlich fällt ein Handgeld in nicht genannter Höhe an.

Thuram und seine Entourage befanden sich lange in Verhandlungen mit Milan, auch Paris Saint-Germain und RB Leipzig waren bis zuletzt interessiert. Derweil gibt es weitere News von der Inter-Personalfront.

Stefan de Vrij vor Verlängerung

Stefan de Vrij (31) steht unmittelbar davor, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. Alle Details sollen schon ausgehandelt worden sein, der Niederländer bindet sich bis 2025 und erhält eine Option auf eine weitere Saison. De Vrij lehnte hierfür lukrative Angebote aus Saudi-Arabien ab.

