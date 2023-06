Torjäger Marcus Thuram zieht es in die Serie A

Der französische Angreifer Marcus Thuram wird in der kommenden Saison wohl für den AC Mailand auflaufen.

Der 25-Jährige ist laut "Gazzetta dello Sport" von der Möglichkeit eines Wechsels in die Serie A angetan. In der Vergangenheit stand er schon einmal vor einem Wechsel nach Mailand, damals allerdings zu Inter. Nun macht wohl der Stadtrivale AC das Rennen. Thuram lief in den vergangenen vier Jahren für Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf. Sein ablösefreier Abgang in diesem Sommer steht schon seit längerem fest. Zunächst zeigte auch Paris St. Germain grosses Interesse an ihm. Da sich dieser aber eher dem Gang nach Italien zuwendet, haben sich die Franzosen inzwischen zurückgezogen.

psc 23 Juni, 2023 15:07