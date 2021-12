Ultimatum: Gladbach-Boss Eberl setzt Zakaria & Ginter unter Druck

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl setzt Denis Zakaria und Matthias Ginter, deren Zukunft noch ungeklärt ist, unter Druck.

Bis Jahresende fordert der Fohlen-Boss von den beiden Profis eine Entscheidung. Die Verträge sowohl von Zakaria wie auch von Ginter laufen zum Saisonende aus. Angebote zur Verlängerung liegen vor, wurden bislang aber nicht akzeptiert. Insbesondere bei Zakaria steht sogar ein Transfer im Januar im Raum. Borussia Dortmund und weitere Topklubs zeigen Interesse. “Ich habe den Jungs klipp und klar gesagt, dass ich alles, was nichts mit Borussia und der Rückrunde zu tun hat, bis zum Ende dieses Jahres geklärt wissen möchte”, sagt Eberl im Jahresabschluss-Interview auf der Webseite des Vereins. “Ich will, dass alle ihren Fokus auf den Verein, die Rückrunde und diese Situation richten.”

Eberl ergänzt, dass es nicht nur die Spieler seien, die “ihre ganzen Belange links und rechts zu klären” haben, sondern auch die Klubleitung: “Wir werden ebenso ein paar Entscheidungen fällen, um dann sauber und klar die Vorbereitung auf die Rückrunde aufzunehmen.”

In der Trainerfrage gibt er sich eher zurückhaltend, will aber an Adi Hütter festhalten, wie er der “Sport Bild” erklärt: “Ich sehe im Moment nicht, warum er nicht im Sommer 2022 und auch im Sommer 2023 bei uns Trainer sein sollte.”

psc 22 Dezember, 2021 09:11