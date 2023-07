Wenig Bewegung in den Gesprächen um Elvedi-Wechsel

Der vermeintliche Wechsel von Nico Elvedi in die Premier League zieht sich hin.

Der Schweizer Nati-Verteidiger soll sich mit den Wolves eigentlich bereits einig sein. Allerdings hakt es in den Gesprächen zwischen den involvierten Klubs noch. Laut "Bild" ist Borussia Mönchengladbach mit dem Angebot von Wolverhampton bislang nicht zufrieden. Elvedi steht in Gladbach nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Grundsätzlich würde der Bundesligist mit dem 26-jährigen Zürcher gerne verlängern. Dieser scheint sich aber gegen einen Verbleib bei den Fohlen entschieden zu haben und will den Wechsel in die Premier League vollziehen.

Aktuell muss er quasi darauf warten, dass die beiden Vereine eine Übereinkunft finden. Immerhin ist das Transferfenster noch eine ganze Weile geöffnet. Elvedi trainiert derweil regulär bei Gladbach mit, das sich gerade in einem Trainingslager am Tegernsee befindet.

psc 26 Juli, 2023 14:25