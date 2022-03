Yann Sommer hat die Corona-Infektion überstanden

Der Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer, der in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, konnte auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Der 33-Jährige bestritt am Donnerstag nach Angaben des “kicker” bei Gladbach eine leichte Trainingseinheit. Am Freitag könnte er wieder ins reguläre Mannschaftstraining zurückkehren. Wie Sommer die höhere Belastung verkraftet, wird entscheiden, ob er für das Heimspiel seines Klubs gegen Mainz 05 am Sonntag auf dem Platz steht. Sollte er nicht zum Zug kommen, wäre Ersatzkeeper Tobias Sippel bereit.

psc 31 März, 2022 16:29