Yann Sommer wird für Glanzleistung belohnt

Gladbach-Goalie Yann Sommer hat am Samstagabend beim Spiel gegen Wolfsburg mit seinen starken Paraden zumindest den einen Punkt festgehalten. Dafür wird er belohnt.

Nach dem 1:1 wird der Schweizer Nati-Keeper vom “kicker” in die “Elf des Tages” gewählt. Es ist die erste Nomination für den 31-Jährigen in dieser Saison. Yann Sommer hat in vier Bundesliga-Spielen in dieser Saison bisher sechs Gegentore erhalten.

Mit einigen starken Paraden gegen den @VfL_Wolfsburg hat sich @YannSommer1 den Platz zwischen den Pfosten der #Kicker-Elf des Tages gesichert. Glückwunsch, Yann! 👏👏👏 pic.twitter.com/IcXCQwtGue — Borussia (@borussia) October 19, 2020

psc 19 Oktober, 2020 13:25