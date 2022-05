Yann Sommer hat zurzeit kein Angebot für einen Wechsel vorliegen

Yann Sommer steht bei Borussia Mönchengladbach noch bis Juni 2023 unter Vertrag. Der Bundesligist würde gerne mit dem Stammkeeper verlängern. Auch ein baldiger Wechsel der Nummer 1 ist aber nicht ausgeschlossen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen dem 33-jährigen Schweizer Nati-Goalie indes noch keine Angebote vor.

Dies verrät sein Nati-Goalietrainer Patrick Foletti im Podcast “Sykora & Gisler”. Konkrete Offerten sind bei Sommer demnach trotz seiner bockstarken Leistungen in dieser und auch schon der vergangenen Saison noch keine eingetroffen. Der Goalietrainer schliesst einen Wechsel des Routiniers trotzdem nicht aus, auch wenn die Entscheidung weitreichende Folgen hätte: Der Keeper müsste mit seiner Familie umziehen und hätte woanders ziemlich sicher um seinen Nummer 1-Statuts zu kämpfen, den er bei Gladbach garantiert hat.

Für Sommer kommt einzig ein Wechsel zu einem europäischen Spitzenklub infrage. Ansonsten wird er einen Transfer nicht in Betracht ziehen. Sommer wisse sehr genau, was er an Gladbach habe und fühle sich grundsätzlich auch wohl, betont Foletti. Er müsse nun entscheiden, ob er an der Kreuzung links oder rechts gehe – sofern bis im Sommer denn doch noch Angebote eintreffen.

psc 4 Mai, 2022 13:49