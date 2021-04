Yann Sommer & Ruben Vargas räumen in der Bundesliga ab

Einmal mehr sorgen Schweizer Bundesliga-Legionäre für Furore: Gladbach-Keeper Yann Sommer und Augsburgs Flügelrakete Ruben Vargas haben es beide in die “kicker”-Elf des Tages geschafft.

Für Sommer war es bereits die dritte Nomination in der laufenden Saison. Der 32-Jährige war mit seinen Paraden massgeblich daran beteiligt, dass sein Team einen 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg landete.

Grossen Anteil am Sieg Augsburgs gegen Hoffenheim (2:1) hatte derweil Ruben Vargas: Der 22-Jährige deutete seine aufstrebende Form zuvor bereits bei der Nati an und erhielt auch von FCA-Trainer Heiko Herrlich das Vertrauen. Mit dem frühen Führungstor gegen Hoffenheim rechtfertigte der junge Schweizer dieses. Für Vargas war es in dieser Saison die erste Nomination für die Elf des Tages.

psc 6 April, 2021 11:01