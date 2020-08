Bundesliga-Geisterspiele bis Ende Oktober

Die Spiele der deutschen Bundesliga werden mindestens bis Ende Oktober vor leeren Rängen stattfinden.

Das Verbot für Grossveranstaltungen bleibt in Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt bestehen. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag geeinigt. Eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien wird in den kommenden beiden Monaten aber einen Vorschlag für den Umgang mit Fans bei bundesweiten Sportveranstaltungen erarbeiten.

Grossveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sollen sogar bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden.

psc 27 August, 2020 17:41