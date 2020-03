Bundesliga-Konferenz läuft im Free-TV

Der deutsche Fernsehsender “Sky” reagiert auf die Coronakrise und die dadurch entstandenen Geisterspiele in der Bundesliga und bietet seine TV-Konferenz am Wochenende im Free-TV an.

Unter dem Motto “Zeit zusammenzustehen. Bundesliga. Für alle”, wird der Sender die Konferenz der 1. Bundesliga am Samstag und jene der 2. Bundesliga am Sonntag auf dem Free-TV-Sender “Sky Sport News HD” ausstrahlen. Und zwar mindestens an den beiden übernächsten Wochenende.

Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland sagt: “In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt – auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können.”

In den Stadien sind wegen der Coronakrise keine Zuschauer zugelassen.

psc 12 März, 2020 09:25