Die Bundesliga steht im Ranking von Gerardo Seoane ganz oben

Ex-Leverkusen- und YB-Coach Gerardo Seoane kann sich sehr gut vorstellen, wieder in der Bundesliga tätig zu werden. Allerdings lässt er sich alle Türen offen.

Nachdem der 44-Jährige bereits im Podcast «Anderi Liga» über seine Zukunftspläne gesprochen hat, redet er nun auch im Interview mit «Sport 1» darüber. Eine Rückkehr in die Bundesliga würde Seoane zweifellos reizen. Bereit für ein neues Engagement ist er jedenfalls: «Ich fühle mich ab sofort bereit für eine neue Herausforderung. Fussball ist kein Wunschkonzert. In meinem persönlichen Ranking ist die Bundesliga aber ganz weit oben. Wir haben uns in Deutschland wohlgefühlt. Die Bundesliga ist eine attraktive Liga mit vollen Stadien, einer guten Infrastruktur und grosser Leidenschaft von allen Beteiligten.»

Grundsätzlich gehe es darum, dass Klub und (neuer) Trainer zusammenpassen: «Grundsätzlich halte ich mir alle Optionen offen. Unser Job ist kein Wunschkonzert. Ich muss das Gefühl haben, dass man auf einem Nenner ist und es auch menschlich passt. Auch von Seiten des Klubs muss es passen.»

Nach seinem Aus in Leverkusen im vergangenen Oktober hat sich Seoane erst einmal eine Auszeit gegönnt. Er besuchte persönlich Spiele der WM in Katar und hat sich zuletzt auch viele Spiele angesehen. Erste Sondierungsklub, unter anderem auch von der Insel, habe es gegeben. Gut möglich, dass er im Hinblick auf die nächste Saison bei einem neuen Verein einsteigt.

psc 19 April, 2023 15:49