Deutsche Fanszenen kritisieren Pläne zur Fortsetzung der Bundesliga

Die deutsche Fanszene hat sich in einem am Donnerstag veröffentlichen Statement klar gegen die Pläne der Deutschen Fussball Liga gestellt, den Bundesliga-Spielbetrieb während der Coronakrise demnächst wieder aufzunehmen.

Demnach sei eine Fortsetzung mit Geisterspielen “nicht vertretbar – schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung“, so die Fans. Und weiter: “Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Der Profifussball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne.” Am 23. April wird die DFL an einer Mitgliederversammlung mit den Profiklubs über mögliche Szenarien zur Wiederaufnahme der Saison beraten. Alle Vereine setzen sich insbesondere aus finanziellen Gründen für eine baldige Fortsetzung des Spielbetriebs ein, sofern dies vertretbar ist. Frühestens könnte der Ball angesichts der in Deutschland geltenden Restriktionen wohl am 8. Mai

Die Fanszenen lehnen insbesondere eine Sonderstellung des Fussballs kritisch. “In einer Zeit, in der wir alle sehr massive Einschränkungen unserer Grundrechte im Sinne des Gemeinwohls hinnehmen, ist an einen Spielbetrieb der Bundesligen nicht zu denken.”

psc 16 April, 2020 19:25