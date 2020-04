DFL begrüsst Fortführung der Bundesliga am 9. Mai

Das Präsidium der Deutschen Fussball Liga ist am Dienstag mittels Videokonferenz zusammengekommen und begrüsst die Pläne, wonach die 1. und 2. Bundesliga am 9. Mai fortgesetzt werden könnten.

Verschiedene Ministerpräsidenten der Bundesländer teilten mit, dass ab diesem Datum an eine Fortführung des Profibetriebs möglich ist, falls die Gesundheitsministerien zustimmen. Das DFL-Präsidium hält fest: “Die ‘Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb’ wird bei der kommenden Mitgliederversammlung am Donnerstag ein detailliertes verbindliches Konzept mit strengen Hygiene-Vorgaben, erforderlichen Testungen und permanentem Monitoring vorstellen. Gleichzeitig wird es übergeordnete Vorgaben für die Spiel-Organisation mit einem Minimum an Erwerbstätigen in den Stadien geben. Unabhängig davon bleibt die Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison und die finale Festlegung eines konkreten Termins selbstverständlich bei den zuständigen politischen Gremien.”

Die geplanten Corona-Tests würden anderswo keine Kapazitätsengpässe verursachen, führt die DFL aus. Weiter stellt sie fest, dass niemand Spiele ohne Zuschauer möchte, es derzeit aber die einzige Möglichkeit sei, die Spiele durchzuführen.

psc 21 April, 2020 17:35