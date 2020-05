DFL-Boss Seifert hält an Ligastart fest

Dynamo Dresden hat am Samstag zwei positive Corona-Fälle gemeldet. Obwohl das gesamte Team in 14-tägige Quarantäne muss, hält die DFL an ihrem Datum für den Restart fest.

Zweitliga-Klub Dynamo Dresden muss aufgrund zweier positiver Corona-Tests in eine zweiwöchige Quarantäne, was zur Folge hat, dass der Klub kommende Woche nicht das geplante Spiel gegen Hannover 96 antreten kann.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hält dennoch am Neustart der 1. und 2. Bundesliga in einer Woche, am 16. Mai, fest. “Wir ändern momentan nicht das Ziel, sondern nur die Pläne”, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Samstag im “aktuellen Sportstudio” des ZDF.

Das Gesundheitskonzept der DFL wurde von der Politik positiv bewertet – die zwei höchsten Spielklassen in Deutschland hatten damit grünes Licht für eine Wiederaufnahme der Spielbetriebe bekommen. Dass nun gleich eine ganze Mannschaft in Quarantäne muss, war laut dem Konzept zwar nicht vorgesehen, allerdings machte Seifert klar: “Es war völlig klar, dass das passieren konnte.”

Die Entscheidung, wie bei solchen Vorfällen mit den jeweiligen Teams verfahren wird, liege laut dem DFL-Geschäftsführer allerdings immer bei den zuständigen Gesundheitsämter vor Ort.

adk 10 Mai, 2020 10:13