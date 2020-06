DFL lockert Schutzmassnahmen in der Bundesliga

Die DFL und der DFB nehmen kleine Anpassungen am Hygienekonzept für den Spielbetrieb in der Bundesliga und den übrigen Wettbewerben vor.

Für die übrigen Spieltage in dieser Saison kommt es zu kleinen Lockerungen. So müssen etwa das Club-Personal in der technischen Zone (Spieler, Trainer, Betreuerstab) und die Delegationsteilnehmer der Clubs auf der Tribüne während dem Spielfeld keine Schutzmasken mehr tragen, wenn sie auf dem Sitzplatz den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Auch der 4. Offizielle muss keine Maske mehr tragen. Ausserdem wird die Anzahl der im Stadion arbeitenden Personen etwas erhöht. Neu können so pro Spiel 26 statt wie zuletzt nur 13 Journalisten in den Stadien anwesend sein.

Die Anpassungen wurden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Benehmen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft anhand des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards geprüft und akzeptiert und gelten ab dem anstehenden 31. Bundesliga-Spieltag.

#DFL und @DFB nehmen punktuelle Anpassungen am medizinisch-organisatorischen Konzept für den aktuellen Sonderspielbetrieb bis Saisonende vor. ⬇️ https://t.co/XYTIBz9bdB — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) June 10, 2020

psc 10 Juni, 2020 16:56