Arsenal hat Nati-Star Djibril Sow auf dem Zettel

Der Schweizer Mittelfeldspieler Djibril Sow strebt im Hinblick auf den Sommer weiterhin einen Wechsel an. Mit Arsenal wirft angeblich der Tabellenführer der Premier League ein Auge auf den Profi von Eintracht Frankfurt.

Die Gunners suchen für die kommende Saison nach Verstärkungen im Mittelfeldzentrum. Laut «Mirror» ist Djibril Sow in den Fokus der Londoner gerückt. Der 26-Jährige steht in Frankfurt zwar noch bis Juni 2024 unter Vertrag, hat den Klubverantwortlichen aber bereits im vergangenen Jahr klargemacht, dass er seinen Kontrakt nicht mehr verlängern wird. Ein Verkauf in diesem Sommer bietet sich daher an. Die Eintracht hofft auf eine Ablöse im Bereich von 15 Mio. Euro.

Der Sprung zu Arsenal wäre ein grosser, Sow scheint aber eine neue und durchaus auch grosse Herausforderung zu suchen.

psc 6 April, 2023 12:09