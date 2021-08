Berater ist sich sicher: “Steven Zuber wird die Eintracht verlassen”

Die Zukunft des Schweizer Nationalspielers Steven Zuber liegt definitiv nicht mehr bei Eintracht Frankfurt.

Der Flügelspieler, der an der EM mit seinen Auftritten für die Nati brillierte, findet beim Bundesliga-Klub auch nach dem Trainerwechsel von Adi Hütter hin zu Oliver Glasner keine Berücksichtigung: In den ersten beiden Pflichtspielen in dieser Saison spielte der 30-Jährige gerade einmal neun Minuten. Zuletzt stand er in der Bundesliga nicht im Kader. Zuber-Berater Milos Malenovic sagt gegenüber “Blick”: “Steven wird die Eintracht verlassen.”

Noch völlig unklar ist indes, wo der laufstarke Mittelfeldprofi unterkommen. Gerüchte gab es nach der EM um Marseille, den FC Turin, Norwich City und Dynamo Moskau. Wirklich konkret wurde es bislang allerdings noch nicht. Klar ist immerhin, dass die Eintracht dem wechselwilligen Profi hinsichtlich eines Transfers keine Steine in den Weg legen wird.

psc 18 August, 2021 10:22