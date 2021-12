Djibril Sow verfügt über Ausstiegsklausel und könnte die Eintracht bald verlassen

Der Schweizer Mittelfeldspieler Djibril Sow avanciert im Hinblick auf den nächsten Sommer zu einem heissen Transferkandidaten.

Nach Angaben der “Bild” verfügt der 24-jährige Mittelfeldspieler in seinem bis 2024 gültigen Kontrakt bei Eintracht Frankfurt über eine Ausstiegsklausel, die deutlich unter 30 Mio. Euro liegt. Und Sow könnte sich durchaus mit einem Vereinswechsel befassen. Dann nämlich, wenn die sportliche Entwicklung bei der Eintracht nicht vorangeht. Beim Verpassen eines internationalen Wettbewerbs ist ein vorzeitiger Abgang denkbar.

Ein solcher könnten die von der Coronakrise ebenfalls arg gebeutelten Frankfurtern durchaus begrüssen, auch wenn der sportliche Verlust gross wäre: Sow stand in dieser Saison in jedem Pflichtspiel der Hessen in der Startelf und ist im Mittelfeldzentrum ein absoluter Leistungsträger. Am vergangenen Wochenende markierte er beim 2:1-Sieg gegen Union Berlin seinen ersten Saisontreffer.

psc 1 Dezember, 2021 19:57