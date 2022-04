Djibril Sow darf in Frankfurt auf Comeback hoffen

Mittelfeldprofi Djibril Sow musste bei Eintracht Frankfurt wegen Knieproblemen zuletzt kürzertreten. Jetzt steht der Schweizer Nationalspieler vor dem Comeback.

Wie Trainer Oliver Glasner am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekanntgab, kehrt Sow am Freitag voraussichtlich ins Mannschaftstraining zurück. Verläuft die Einheit ohne Probleme, wird der 25-Jährige tags darauf im Spiel gegen die TSG Hoffenheim im Kader stehen. Letztlich hat aber die medizinische Abteilung das letzte Wort, wie Glasner betont: “Wenn ein Arzt sagt, da besteht ein Risiko auf eine schwerere Verletzung, dann werden wir das Risiko nicht eingehen.” Ansonsten ist nicht ausgeschlossen, dass Sow sogar direkt wieder in der Startelf steht.

