Keine Verlängerung: Djibril Sow verlässt die Eintracht spätestens 2024

Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow hat eine wichtige Grundsatzentscheidung getroffen: Der 25-Jährige will schon bald den nächsten Karriereschritt wagen und wird seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht mehr verlängern.

Wie «Inside Frankfurt» berichtet, haben die Berater des Mittelfeldspielers die Verantwortlichen der Eintracht bereits informiert, dass Sow den bis 2024 gültigen Vertrag nicht mehr verlängern wird. Somit zeichnet sich ab, dass der Spielmacher im nächsten Sommer einen neuen Verein sucht. Mit einem Transfer 2023 könnte der Bundesligist noch eine stattliche Ablöse für den laufstarken Mittelfeldprofi kassieren. Als Ziel werden rund 25 Mio. Euro Ablöse anvisiert.

Sow hat sich im Laufe der letzten drei Jahre, die er inzwischen für Frankfurt aufläuft, zum absoluten Leistungsträger und Fixstarter im Mittelfeldzentrum entwickelt. In dieser Saison kommt er im Klub bereits wieder auf 15 Einsätze. Zudem winkt ihm an der WM in der Schweizer Nati ebenfalls ein Platz in der Startelf. In den letzten beiden Nations League-Spielen gegen Spanien und Tschechien, die beide gewonnen wurden, stand er jeweils in dieser Startelf – wenn auch auf etwas ungewohnter Position mit offensiverer Ausrichtung als im Verein.

psc 14 Oktober, 2022 16:55