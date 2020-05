Djirbil Sow muss bei der Eintracht wohl auf die Ersatzbank

Dem Schweizer Nationalspieler Djibril Sow droht im Spitzenspiel von Eintracht Frankfurt beim FC Bayern am Samstagabend ein Platz auf der Ersatzbank.

Eintracht-Coach Adi Hütter hat bisher am 23-jährigen Mittelfeldspieler festgehalten und glaubt auch weiterhin ans Potential des früheren YB- und FCZ-Spielers. Nun rückt Djibril Sow aber wohl erst einmal ins zweite Glied: Sein Auftritt am letzten Wochenende gegen Gladbach war dürftig und beim Gastspiel in der Allianz Arena setzt der Frankfurter Trainer wohl auf den lauf- und zweikampfstarken Mijat Gacinovic auf der Achter-Position, die bislang von Sow bekleidet wurde.

Ausgerechnet im Hinspiel, das Frankfurt zu Hause gegen die Bayern sensationell 5:1 gewann, erzielte der gebürtige Zürcher übrigens sein erstes und bisher einziges Tor für die Eintracht. Die Chance gegen den Rekordmeister erneut einzunetzen, könnte ihm am Samstag verwehrt werden.

psc 22 Mai, 2020 14:13