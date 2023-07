Doch nicht Lazio? Der FC Sevilla meldet Interesse an Djibril Sow an

Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow könnte in der neuen Saison doch nicht in der Serie A, sondern in der spanischen La Liga auflaufen.

Italienische Journalisten berichteten in dieser Woche, dass der 26-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zu Lazio stehen soll. Von einer erzielten Einigung war die Rede. Ganz soweit ist es dann doch nicht. Nach Informationen von "Sport 1" haben sich Sow und dessen Entourage in dieser Woche stattdessen in Salzburg mit Verantwortlichen des FC Sevilla ausgetauscht. Die Andalusier planen den Mittelfeldprofi für das defensive Mittelfeld ein, wo in den kommenden Jahren ein Umbruch stattfindet.

Offenbar kann sich Sow einen Wechsel zum amtierenden Europa League-Sieger sehr gut vorstellen. Noch sind allerdings weitere Gespräche notwendig - auch bezüglich Ablöse mit den Frankfurter Verantwortlichen.

psc 27 Juli, 2023 10:28