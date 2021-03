Eintracht: Bobic-Nachfolger soll von Milan kommen

Eintracht Frankfurt scheint einen Anwärter für die Nachfolge vom abwanderungswilligen Sportvorstand Fredi Bobic gefunden zu haben: Hendrik Almstadt könnte von Milan kommen.

Der 48-jährige Deutsche ist bei den Rossoneri derzeit Assistent der Geschäftsführung und somit als rechte Hand von Vorstandsboss Ivan Gazidis tätig. Laut “Bild” favorisieren die Eintracht-Verantwortlichen Almstadt für die Nachfolge von Bobic. Dieser will bekanntlich lieber heute als morgen zu Hertha BSC wechseln.

In Deutschland sammelte Almstadt bisher kaum Erfahrungen. Er war bei Arsenal, später bei Aston Villa und seit Anfang 2019 in Mailand tätig. Eintrachts Aufsichtsrats-Boss Philip Holzer kennt ihn, da in der Vergangenheit beide bei der Investmentbank Goldman Sachs in Frankfurt tätig waren.

psc 30 März, 2021 14:21