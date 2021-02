Eintracht schielt auf Milan-Juwel Tommaso Pobega

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Mittelfeldspieler Tommaso Pobega vom AC Mailand.

Der 21-Jährige ist in dieser Saison an Ligakonkurrent Spezia Calcio ausgeliehen und hat dort in 14 Ligaspielen drei Treffer und zwei Assists markiert. Laut “tuttosport” sind ausländische Klubs auf den jungen Italiener aufmerksam geworden. Darunter Eintracht Frankfurt und auch die englischen Erstligisten Leicester City und Leeds United. Als Ablöse für Pobega werden im Sommer wohl 10 bis 12 Mio. Euro gefordert.

Das Eigengewächs von Milan ist noch bis 2025 an den Klub gebunden. Spezia verfügt über eine Kaufoption, die Rossoneri ihrerseits aber wieder über eine Rückkaufoption. Ein Transfer zu einem anderen Klub im Sommer ist somit möglich.

psc 12 Februar, 2021 11:55