Eintracht könnte Nachfolger von Kolo Muani gefunden haben

Eintracht Frankfurt könnte gleich zwei potentielle Nachfolger von Torjäger Randal Kolo Muani gefunden haben. Im Visier stehen mit Elye Wahi und Hugo Ekitiké erneut zwei Franzosen.

Wahi spielt in seiner Heimat bei Montpellier. Der 20-Jährige hat in der abgelaufenen Saison in der Ligue 1 in 33 Spielen 19 Tore erzielt. Sein Vertrag läuft bis 2025. Laut "Sport Bild" wird er als potentieller Ersatz für Kolo Muani betrachtet. Vorgesehen wäre aber wohl nur eine Leihe.

Dasselbe trifft auch auf Ekitiké zu, der in diesem Sommer von PSG fix für 28,5 Mio. Euro übernommen wurde. Er muss um seine Einsatzzeiten im Pariser Starensemble kämpfen. In Frankfurt würde der 21-Jährige wohl mehr Einsatzminuten erhalten.

Ob Kolo Muani die Eintracht überhaupt verlässt, ist indes noch völlig ungewiss. Derzeit scheinen die Gespräche mit ManUtd und PSG, die als Interessenten gelten, eher auf Eis zu liegen.

psc 26 Juli, 2023 16:40