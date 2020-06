Gelson Fernandes droht vorzeitiges Saison- und Karriereende

Vor knapp drei Wochen hat der Schweizer Ex-Nationalspieler Gelson Fernandes angekündigt, dass er seine Karriere im Sommer beenden wird. Nun droht er dies ohne weiteren Einsatz tun zu müssen.

Wie sein Klub Eintracht Frankfurt mitteilt, hat der 33-Jährige eine Sehnenverletzung in der Wade erlitten und wird voraussichtlich rund vier Wochen ausfallen. Wegen eines Sehnenrisses im Hüftbeuger verpasste Gelson Fernandes bereits einen Grossteil der Rückrunde und gab erst vor kurzem sein Comeback. Zumindest in der Bundesliga wird er heuer wohl nicht mehr spielen können. Für die Eintracht könnte es im August noch in der Europa League weitergehen, wo nach dem 0:3 im Hinspiel gegen den FC Basel das Aus aber beinahe schon besiegelt ist.

psc 2 Juni, 2020 15:37