Jens Petter Hauge wird für die Eintracht günstiger als gedacht

Eintracht Frankfurt steht unmittelbar vor der Verpflichtung des norwegischen Stürmers Jens Petter Hauge

Laut “Bild” wird der Bundesligist das Engagement des Milan-Profis noch am Montag offiziell verkünden. Hauge kommt im Laufe des Morgens in Frankfurt an und wird im Anschluss den Medizincheck bestreiten und einen Vertrag unterschreiben. Der 21-Jährige wird zunächst bis Sommer 2022 ausgeliehen. Zudem sichert sich Frankfurt eine Kaufoption. In diesem Fall werden angeblich “nur” 7 Mio. Euro notwendig. Zunächst hatte Milan noch 15 Millionen gefordert.

Für den Jung-Nationalspieler geht es nach nur einem Jahr in der Serie A bereits in eine andere Topliga.

psc 9 August, 2021 10:17