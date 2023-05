Kamada entscheidet sich für die AC Mailand

Seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt lässt Daichi Kamada auslaufen. Demzufolge verlässt der offensive Mittelfeldspieler den Bundesligisten ablösefrei. Und das offenbar in Richtung AC Mailand. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano gibt es grundsätzlich eine mündliche Einigung, Milan ist optimistisch, "aber vorsichtig", bis Kamada unterschreibt.

Unter den europäischen Bewerbungen hat Kamada laut Romano Milan ausgewählt, dort soll er einen Vertrag bis 2028 erhalten. Sofern alles nach Plan läuft, soll der Medizincheck in einer Woche über die Bühne gehen.

Daichi Kamada and AC Milan 🔴⚫️🇯🇵

◉ There’s verbal agreement in principle, club optimistic but careful until he signs.

◉ Between European bids, Kamada has picked Milan.

◉ Contract will be valid until June 2028, as per @berger_pj.

◉ Medical in 7 days, if all goes to plan. pic.twitter.com/17YWI6U5Wz

