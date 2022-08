Kevin Trapp will das Angebot aus Manchester annehmen

Manchester United bietet Eintracht Frankfurts Goalie Kevin Trapp einen Vierjahresvertrag an. Der deutsche Keeper möchte die Offerte annehmen.

Dies berichtet der “kicker” am Dienstag. Demnach würde der 32-Jährige die Herausforderung beim Premier League-Klub gerne annehmen, auch wenn er dort “nur” die Nummer 2 hinter David de Gea wäre. Am Dienstag soll ein Angebot im hohen einstelligen Millionenbereich eintreffen. Trapp steht in Frankfurt noch bis 2024 unter Vertrag und ist da als Nummer 1 gesetzt. Die Hessen planen keinen Verkauf und müssten zunächst einen Ersatz an Land ziehen.

psc 23 August, 2022 10:45