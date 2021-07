Als Kostic-Ersatz: Eintracht will Milan-Stürmer Jens Petter Hauge

Eintracht Frankfurt hat eine konkrete Offerte für den norwegischen Milan-Stürmer Jens Petter Hauge abgegeben.

Der Bundesligist denkt bei der potentiellen Nachfolge für Filip Kostic, der von Inter umworben wird, an den 21-jährigen Flügelstürmer. Laut Transferexperte Gianluca di Mazio hat die Eintracht die “konkreteste Offerte” für den auch sonst umworbenen Angreifer abgegeben. Auch Ligakonkurrent Wolfsburg soll den Youngster im Blick haben. Bereits Anfang Juni reiste Hauges Berater deshalb sogar zu den Wölfen. Hauge wechselte erst im vergangenen Oktober für 5 Mio. Euro Ablöse aus seiner Heimat zu Milan und bestritt in der ersten Saison in Italien 28 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm acht Tore. Vertraglich ist er bis 2025 an die Rossoneri gebunden.

psc 2 Juli, 2021 11:49