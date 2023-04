Liverpool an Lindström «hochgradig interessiert»

Eintracht Frankfurt droht der Abgang von Jesper Lindström. Der FC Liverpool soll starkes Interesse am Dänen bekunden.

Jesper Lindström ist vertraglich zwar noch bis 2026 an Eintracht Frankfurt gebunden, doch bereits zum Saisonende könnte es zu einem Transfer kommen. Denn Interesse am offensiven Mittelfeldspieler scheint allemal vorhanden zu sein. So berichtet der Pay-TV-Sender «Sky», dass der FC Liverpool «hochgradig interessiert» sei.

Sollten die Reds ernst machen, dürfte Lindström nur schwer nein sein. «Ich habe immer gesagt, dass ich Liverpool-Fan bin, es wäre also cool, irgendwann einmal für Liverpool zu spielen», sagte der dänische Nationalspieler vor geraumer Zeit beim dänischen Fernsehsender «TV2».

adk 2 April, 2023 17:33