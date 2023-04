ManCity-Abwehrtalent Callum Doyle könnte in die Bundesliga wechseln

Der englische Abwehrspieler Callum Doyle könnte in der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen.

Der 19-jährige Innenverteidiger ist in dieser Saison von Manchester City an das zweitklassige Coventry City ausgeliehen und ist dort im Abwehrzentrum gesetzt. Ganze 39 Championship-Spiele hat Doyle bereits bestritten. Mit seinem Team kämpft er aktuell um den Einzug in die Aufstiegsspiele.

Längerfristig wird das Talent aber kaum für Coventry auflaufen. Die Leihe endet Ende Mai. Im Hinblick auf die kommende Saison nimmt Eintracht Frankfurt den Youngster laut «The Sun» ins Visier. Bei den hessen stehen gerade in der Abwehr im Sommer einige Veränderungen an. Evan Ndicka und Almamy Touré werden den Verein wohl verlassen. Doyle ist ein möglicher Neuzugang. Dessen Vertrag bei den Skyblues ist bis 2024 datiert. Er kommt auch in der englischen U20-Nationalmannschaft zum Zug.

psc 24 April, 2023 14:12