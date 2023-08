Perfekt: Djibril Sow unterschreibt in Sevilla für fünf Jahre

Der Schweizer Nationalspieler Djibril Sow läuft ab sofort für den amtierenden Europa League-Sieger FC Sevilla auf.

Die Andalusier bestätigen am Freitagabend die Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Sow unterschreibt in Sevilla einen Vertrag über fünf Jahre bis 2028. Eintracht Frankfurt, wo der Spielmacher während den letzten vier Jahren beschäftigt war, kassiert eine Ablöse in Höhe von 14 Mio. Euro.

Sow machte in diesem Sommer keinen Hehl daraus, dass er eine neue Herausforderung sucht. Auch Lazio buhlte um den 26-Jährigen. Dieser entscheidet sich aber für den Gang in die spanische La Liga.

🚨 Welcome to #SevillaFC, Djibril Sow! 🇨🇭⚪️🔴 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 4, 2023

psc 4 August, 2023 21:17