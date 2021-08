Pokal-Blamage für Steven Zuber & Djibril Sow

Eintracht Frankfurt verliert in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Drittligist Waldhof Mannheim und scheidet aus.

Der hoch favorisierte Bundesligist kommt auswärts beim Drittligisten nie wirklich in Fahrt. Djibril Sow steht in der Startelf und spielt durch, sein Nati-Kollege Steven Zuber wird zehn Minuten vor Ende eingewechselt, kann an der 0:2-Niederlage aber nichts mehr ändern.

Auch andere Bundesligisten bekunden viel Mühe: Wolfsburg muss bei Preussen Münster in die Verlängerung, wo es dann zu einem 3:1-Sieg reicht. Renato Steffen wird in der Pause ausgewechselt. Kevin Mbabu kommt nach einer guten Stunde als Joker ins Spiel und bereitet den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich in der 90. Minute mit einer massgeschneiderten Flanke aus. Admir Mehmedi wird im Laufe der Verlängerung eingewechselt.

Sogar erst nach Penaltyschiessen eine Runde weiter kommen der 1. FC Köln gegen Carl-Zeiss Jena und Mainz 05 mit Silvan Widmer in der Startelf gegen Elversberg.

Update: Wolfsburg droht nachträglich doch noch das Pokal-Aus. Die Wölfe tätigten sechs Wechsel. Erlaubt waren aber nur deren fünf. Schiedsrichter Christian Dingert vermerkte den Wechselfehler im Spielbericht

psc 8 August, 2021 18:24