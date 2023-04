PSG führt erste Gespräche mit Randal Kolo Muani

Paris St. Germain unternimmt konkrete Bemühungen für eine Verpflichtung von Randal Kolo Muani.

Wie «RMC Sport» berichtet, hat der Ligue 1-Verein erste Gespräche mit den Beratern des 24-jährigen Torjägers von Eintracht Frankfurt geführt. Kolo Muani ist in Frankreich durch seine Einsätze für die Nationalmannschaft in aller Munde. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2027. Auch beim FC Bayern und weiteren Topklubs ist er im Gespräch. Die Frankfurter sollen ihm inzwischen ein Preisschild von satten 100 Mio. Euro umgehängt haben.

psc 24 April, 2023 11:05