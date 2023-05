Randal Kolo Muani ist bei ManUtd das Transferziel Nummer 1

Manchester United will im Sommer eine neue Nummer 9 verpflichten. Absolute Priorität hat offenbar Randal Kolo Muani.

Laut «Sky» ist der 24-jährige Franzose zum absoluten Wunschstürmer der Red Devils avanciert. Kolo Muani hat in dieser Saison sowohl in der Bundesliga wie auch in der Champions League und mit der französischen Nationalmannschaft an der WM in Katar und weiteren Spielen gezeigt, dass er auf allerhöchstem Niveau brillieren und Tore erzielen kann.

Der Stürmer ist noch bis 2027 an Eintracht Frankfurt gebunden. Als Ablöse könnten mehr als 100 Mio. Euro vonnöten sein, zumal sich neben ManUtd auch der FC Bayern für die Dienste des Angreifers interessiert.

psc 2 Mai, 2023 13:57