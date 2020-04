Entscheidung über Bundesliga Re-Start vertagt

Die Entscheidung um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga wurde vertagt.

Die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten haben am Donnerstag noch zu keiner Entscheidung geführt. Diese soll nun am kommenden Mittwoch fallen. Viel deutet weiterhin darauf hin, dass es im Mai mit Geisterspielen weitergehen kann. Bis zur nächsten Videokonferenz der Kanzlerin mit den 16 Länderchefs am 6. Mai soll ein Konzept zur Wiederaufnahme des Sports erarbeitet werden.

Die DFL hatte bereits ein Schutzkonzept für den Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga erarbeitet. Die Sportministerkonferenz hatte sich bereits für einen Starttermin Mitte bis Ende Mai ausgesprochen.

psc 30 April, 2020 17:42