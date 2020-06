Bayern ist Meister, Paderborn steigt ab, Union ist gerettet

Der 30. Meistertitel des FC Bayern ist nach einem 1:0-Minisieg gegen Werder Bremen perfekt.

Robert Lewandowski, der Torjäger vom Dienst, beschert den Münchnern mit seinem 31. Saisontor in der 43. Minute die achte Meisterschale in Folge. Ein weiterer Treffer fällt nämlich nicht. Die Bayern dominieren den Ballbesitz, haben allerdings auch etwas Glück, dass Alphonso Davies nach einer Intervention gegen Leonardo Bittencourt nicht schon nach 20 Minuten vom Platz fliegt und zunächst nur Gelb sieht. Später muss der Kanadier in der 79. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte doch noch vom Platz.

Dies ist aber eine Randnotiz. Nach dem Schlusspfiff feiern die Spieler des Rekordmeisters den nächsten Titelgewinn.

Auch am anderen Ende der Tabelle fällt eine Entscheidung: Der SC Paderborn muss das Oberhaus nach einjähriger Zugehörigkeit wieder verlassen. Grund dafür ist eine 0:1-Niederlage gegen Union Berlin. Die Eisernen, die von Urs Fischer gecoacht werden, jubeln hingegen, haben sie doch den Klassenerhalt bereits am 32. Spieltag gesichert.

Einer von insgesamt fünf eingesetzten Schweizern brilliert beim 3:0-Sieg Gladbachs gegen Wolfsburg besonders: Breel Embolo liefert einen Assist und zeigt eine spielerisch und kämpferisch sehr engagierte und starke Partie. Mann des Spiels ist indes Jonas Hofmann mit zwei Toren.

