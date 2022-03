Andi Zeqiri hat die Corona-Infektion überstanden

Der Schweizer Nationalspieler Andi Zeqiri hat seine Corona-Infektion überstanden und kann beim FC Augsburg wieder angreifen.

Nachdem der 22-jährige Angreifer in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste er eine Zwangspause einlegen. Wie FCA-Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilt, kann Zeqiri nun wieder angreifen. Er ist für das Bundesliga-Spiel bei Arminia Bielefeld am Freitagabend wieder eine Option.

Ob Zeqiri tatsächlich zu einem Einsatz kommt, ist offen. Bereits vor seiner Corona-Infektion musste er zuletzt hinten anstehen und kam eher nur als Joker zum Zug.

psc 3 März, 2022 15:59