Augsburgs Trainer Weinzierl übt Druck auf Ruben Vargas aus

Ruben Vargas (23) präsentierte sich im vergangenen Jahr phasenweise in bestechender Form und hat beispielsweise auch in der Schweizer Nati in der WM-Quali mehrfach brilliert. Bei seinem Klub läuft es zurzeit aber nicht ganz nach Wunsch. Augsburgs Trainer Markus Weinzierl übt nun sanften Druck aus.

Der 47-Jährige äussert sich öffentlich über den Flügelspieler und ist mit dessen Leistungen derzeit nicht ganz zufrieden. “Es werden riesige Erwartungen an ihn gestellt. Diese Erwartungen macht er sich auch selbst. Er weiss, dass er noch nicht die Form hat”, sagt Weinzierl der “Augsburger Allgemeinen”.

Aus der Sicht des FCA-Coaches hat die fehlende Form auch mit der EM-Teilnahme von Vargas und dessen dadurch verpasster Sommervorbereitung zu tun.

Trotz seiner Einschätzung hält Weinzierl nach wie vor an Vargas fest und setzt diesen jeweils in der Startelf ein. In 18 Ligaspielen sind dem Eidgenossen in dieser Saison noch keine Treffer gelungen.

psc 1 Februar, 2022 17:09