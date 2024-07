Demirovic zum Medizintest in Stuttgart eingetroffen

Torjäger Ermedin Demirovic schliesst seinen Wechsel zum VfB Stuttgart in diesen Stunden ab.

Der 26-Jährige ist am späten Montagmorgen zum Medizintest bei den Schwaben eingetroffen. Demirovic wird sich für 21 Mio. Euro plus Boni dem Champions League-Teilnehmer anschliessen. Laut "Sky" unterzeichnet er einen Vertrag bis 2028 und ersetzt Serhou Guirassy, der trotz Knieproblemen vor einem Wechsel zum BVB steht.

Demirovic lief einst auf Leihbasis während einer Saison in der Super League für den FC St. Gallen auf. Zuletzt war er Kapitän des FC Augsburg und erzielte dort in der vergangenen Spielzeit in 33 Ligaspielen 15 Treffer.

psc 15 Juli, 2024 11:52