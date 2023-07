Premier Ligist wirft Auge auf Nati-Stürmer Ruben Vargas

Der Schweizer Nati-Stürmer Ruben Vargas läuft mittlerweile seit vier Jahren für den FC Augsburg auf. Ein Wechsel in dieser Transferperiode ist nicht ganz ausgeschlossen, wenn das Gesamtpaket für einen Transfer stimmt. Crystal Palace erkundigt sich offenbar nach dem 24-jährigen Angreifer.

Die Londoner können sich laut "Telegraph"-Journalist Mike McGrath eine Leihe von Vargas vorstellen. Dessen Vertrag in Augsburg läuft noch bis 2025. In der vergangenen Spielzeit wurde er phasenweise von Verletzungen gebremst. In der Rückrunde hat er sich aber gesteigert und mitunter starke Leistungen gezeigt - wie auch in der Schweizer Nati.

Derzeit bereitet sich Vargas mit Augsburg auf die neue Saison vor. Auch Leeds-Profi Crysencio Summerville soll bei Crystal Palace ein Thema sein.

psc 25 Juli, 2023 19:48