VfB Stuttgart findet Guirassy-Ersatz in der Bundesliga

Obwohl Serhou Guirassy noch nicht offiziell gewechselt ist, hat der VfB Stuttgart bereits einen Ersatz gefunden. Ermedin Demirovic kommt vom FC Augsburg.

Der VfB Stuttgart hat eine Einigung mit dem FC Augsburg über einen Transfer von Ermedin Demirovic erzielt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt der VfB 21 Millionen Euro fix plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen für den Kapitän des FCA.

Demirovic erzielte vergangene Saison 15 Tore und legte weitere zehn Treffer vor. In Stuttgart ist er als Ersatz für Serhou Guirassy eingeplant, der kurz vor einem Transfer zu Borussia Dortmund steht. Am Mittwoch hätte er eigentlich als Neuzugang vorgestellt werden sollen, doch scheiterte am Medizincheck. Kommende Woche sollen neue Untersuchungen stattfinden.

dwe 14 Juli, 2024 10:52