0:3 beim Kane-Debüt - Tuchel: "Es tut mir leid für ihn"

Der FC Bayern verliert im Supercup beim Debüt von Harry Kane 0:3 gegen RB Leipzig. Trainer Thomas Tuchel tut es für den Rekordtransfer leid.

Das Debüt für den FC Bayern hatte sich Harry Kane anders vorgestellt. Nachdem der über 100 Millionen Euro teure Neuzugang erst am Samstagvormittag beim deutschen Rekordmeister präsentiert worden war, wurde er am Abend gegen RB Leipzig in der 64. Minute eingewechselt. Das 0:3 konnte der 30-jährige Engländer aber nicht verhindern.

"Es tut mir leid für ihn. Wir haben nicht genug Chancen für ihn kreiert", erklärte Thomas Tuchel nach dem verlorenen Supercup und versicherte: "Harry ist einfach ein top guy mit einer top Persönlichkeit. Er wird uns helfen. Wir brauchen seine Einstellung." Zudem betonte Tuchel: "Er spielt jedes Spiel, fertig aus." Kane benötige keinen speziellen Aufbau. "Er trainiert mit uns und startet gegen Werder Bremen", so der Bayern-Trainer mit Blick auf das erste Bundesliga-Spiel.

adk 13 August, 2023 11:23