2 Gründe: Deshalb ist Robert Lewandowski beim FC Bayern unzufrieden

Aus England ist in dieser Woche zu vernehmen, dass Robert Lewandowski noch einmal eine neue Herausforderung sucht. Tatsächlich ist der Topstürmer bei seinem langjährigen Verein FC Bayern nicht rundum glücklich.

Der am Samstag 33 Jahre alt werdende Torjäger ist äusserst ehrgeizig und will stets auf höchstem Niveau und um alle wichtigen Trophäen spielen. Mit der gegenwärtigen Transferpolitik der Bayern ist er laut “Bild” nicht rundum zufrieden. Abgänge wie jene der Leistungsträger David Alaba und Jérôme Boateng schmerzen ihn. Zudem fehlen ihm offenbar die ganz starken Neuzugänge. Der Kader der Münchner wird vor allem in der Breite immer hinterfragt – auch von Lewandowski, der im Grunde nur absolute Spitzenspieler neben sich “duldet”.

Ein weiteres Thema, das den Angreifer im negativen Sinn beschäftigt, ist die Personalie Erling Haaland: Immer wieder wird der Norweger bei den Bayern als potentieller Nachfolger von ihm ins Spiel gebracht. Lewandowski hält diese Diskussionen für völlig verfrüht, da er sich derzeit auf dem Zenit seines Schaffens fühlt und auch noch längst nicht abtreten will. Die Tatsache, dass es von den Münchnern bislang keinen Versuch gab, den bis 2023 laufenden Vertrag zu verlängern, scheint ihn etwas zu kränken. Wie auch jüngste Aussagen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der im “Doppelpass” bei “Sport 1” bestätigte, dass man sich natürlich in München auch mit Haaland beschäftige. “60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure”, sagte dieser. Aussagen, die bei Lewandowski, der letzte Saison einen neuen Bundesliga-Torrekord aufstellte, nicht sonderlich gut ankamen.

psc 20 August, 2021 11:15