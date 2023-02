430. Bundesliga-Spiel: Müller überholt Kahn

Thomas Müller absolviert gegen Union Berlin sein 430. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern und überholt damit vereinsintern Torwart-Legende Oliver Kahn.

Thomas Müller hat am Sonntag gegen Union Berlin (jetzt im Liveticker) sein 430. Bundesliga-Spiel für den FC Bayern absolviert und ist damit an Oliver Kahn vorbeigezogen. Müller stand im Topspiel des 22. Spieltags gegen Union Berlin in der Startelf und liegt im Ranking auf Rang zwei hinter Keeper-Ikone Sepp Maier (473 Einsätze). Den Rekord für die meisten Einsätze in der Bundesliga hält weiter Karl-Heinz Körbel (602).

Insgesamt war es das 650. Spiel für Müller im Trikot des FC Bayern. Nur Maier (706) absolvierte mehr Einsätze für den deutschen Rekordmeister.

adk 26 Februar, 2023 18:05