Bis zu 7 Spieler könnten den FC Bayern im Sommer verlassen

Beim FC Bayern könnte im Sommer ein grösserer Umbruch anstehen. Bis zu sieben teilweise sehr namhafte Spieler könnten den deutschen Rekordmeister verlassen.

Die Abgänge von Niklas Süle (26, zum BVB) und Corentin Tolisso (27, Zukunft offen), deren Verträge zum Saisonende auslaufen, stehen bereits fest. Darüber hinaus ist inzwischen auch die längerfristige Zukunft der Stürmer Robert Lewandowski (33) und Serge Gnabry (26) nicht mehr gewiss. Die Gespräche über Vertragsverlängerungen verlaufen bei beiden sehr schleppend. Eine baldige Einigung ist nicht in Sicht. Laut “Bild” möchte Lewandowski die Münchner am liebsten schon im Sommer verlassen. Ab 35 Mio. Euro Ablöse könnte der deutsche Rekordmeister angeblich schwach werden. Heissester Interessent ist der FC Barcelona.

Auch um Gnabry ranken sich seit geraumer Zeit Wechselgerüchte. Er will in die Riege der Topverdiener aufsteigen, was ihm von der Bayern-Klubleitung bislang verwehrt wird. Ein Auslandstransfer im Sommer ist nicht mehr ausgeschlossen.

Die Bayern verlassen dürfen ausserdem Bouna Sarr (30/Vertrag bis 2024), Marc Roca (25/Vertrag bis 2025) und Marcel Sabitzer (28/Vertrag bis 2025), die die Erwartungen bei den Münchnern allesamt nicht erfüllen konnten und die Münchner trotz noch langfristiger Verträge schon nach dieser Saison verlassen dürfen, falls Angebote eintreffen.

psc 5 Mai, 2022 15:32