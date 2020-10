Abgang bei Bayern? So steht es um Lucas Hernandez wirklich

Lucas Hernandez wurde nach einer persönlich insgesamt durchwachsenen Debütsaison beim FC Bayern bereits als möglicher Wechselkandidat gehandelt. Ein Transfer stand aber nie wirklich zur Debatte.

Dies stellt der Weltmeister in einem Interview mit französischen Fussballmagazin “Onze Mondial” nun öffentlich klar. Hernandez betont, dass es “unmöglich” gewesen, München schon wieder zu verlassen: “Ich werde bleiben und werde mich als Teil der Startelf beweisen.”

“Sie haben mir grosses Vertrauen entgegengebracht als sie meine hohe Ausstiegsklausel gezahlt und mir einen Fünfjahresvertrag gegeben haben”, führt er aus. Die Bayern zahlten für den 24-Jährigen vor Jahresfrist 80 Mio. Euro Ablöse an Atlético.

Der Verteidiger weiter: “Ich möchte dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen und versuchen, meinen Vertrag zu erfüllen”, deutete Hernández einen langen Verbleib in München an. Sollte er sein Arbeitspapier tatsächlich erfüllen, würde er bis mindestens 2024 an der Isar bleiben.

In dieser Saison hat Hernandez bislang drei von vier Pflichtspielen über die volle Distanz bestritten. Bayern-Coach Hansi Flick schenkt ihm sowohl als Links- wie auch Innenverteidiger das Vertrauen.

