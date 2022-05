Abgang fix: Der FC Bayern verabschiedet Corentin Tolisso

Der französische Mittelfeldspieler wird bei den Münchnern keinen neuen Vertrag mehr unterschreiben, wie diese am Montag mitteilen. Tolisso verlässt den deutschen Rekordmeister somit nach insgesamt fünf Jahren. Vorstandsboss Oliver Kahn sagt zum Abschied des 27-Jährigen: “Corentin Tolisso war fünf Jahre Teil unseres Teams, das unter anderem mit der Sechs-Titel-Saison 2020 Geschichte geschrieben hat. Wir danken ihm für seine Leistungen und seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.”

Der Mittelfeldprofi bedankt sich für “5 wunderschöne Jahre, die mich sportlich und persönlich auf ein neues Level gehievt haben”.

A new page is turned… A big THANK YOU for these 5 beautiful years which brought me so much on a sporting and personal level ! I wish the best to @fcbayern for the years to come! #MiaSanMia #TeamTHM pic.twitter.com/SkP6fwiY4u

— Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) May 30, 2022