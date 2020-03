Abgang vom FC Bayern? Alaba vor Berater-Wechsel

Droht dem FC Bayern München ein Abgang von David Alaba? Der Österreicher soll aktuell unmittelbar vor dem Wechsel zu einem Top-Berater stehen.

Pini Zahavi ist unter den Spielerberatern ein prominenter Name. Der israelische Agent vertritt unter anderem Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und handelte für diesen nach hartnäckigen Verhandlungen einen neuen Vertrag aus. Nach Informationen von “Sky” könnte bald auch dessen Teamkollege David Alaba hinzukommen.

Der Linksverteidiger der Münchner wird in letzter Zeit immer wieder mit einem Abgang vom deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Beim FC Bayern hat der 27-Jährige noch einen Vertrag bis 2021. “Und dort liegt auch mein kompletter Fokus. Ich fühle mich in München sehr wohl”, erzählte Alaba erst kürzlich in der deutschen Aprilausgabe des Männermagazins “GQ”. Einen Abgang schloss er aber dabei aber nicht aus: “Ich kann mir grundsätzlich auch vorstellen, einen anderen Weg einzuschlagen. Das wird sich irgendwann zeigen. Darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken.”

Ob man in München angesichts des Beraterwechsels nun Angst bekommen sollte, das Eigengewächs zu verlieren? Zumindest ein Abschied nach der laufenden Saison scheint derzeit noch kein grösseres Thema zu sein.

adk 22 März, 2020 15:18